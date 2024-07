Juan Fernández, portaveu del PP: "El PSC ha ressucitat el pacte del Tinell"

En una entrevista a la Brúixola, el portaveu del grup parlamentari del PP català, Juan Fernández, ha acusat el PSC "de ressucitar un nou pacte del Tinell" al Parlament de Catalunya la costat dels partits independentistes per impedir que el PP tingui un lloc a la Mesa i també un senador per designació autonòmica que li tocaria pels seus resultats el passat 12 de maig.

En aquest sentit, també ha criticat que els socialistes hagin pactat amb les formacions sobiranistes la reforma del reglament del Parlament per habilitar el vot telemàtic i ampliar els supòsits per al vot delegat, la qual cosa beneficiaria a Carles Puigdemont, Lluís Puig o Rubén Wagensberg. Segons Fernández, tot plegat és "una vergonya política" i ha deixat clar que "aniran fins on faci falta" per denunciar-ho.

Sobre les negociacions de la investidura, Fernández ha assegurat que el PP no té cap por a la repetició electoral i ha constatat que no han mantingut "cap conversa" amb el PSC sobre aquest tema. També ha reiterat que "la llei d'amnistia és una aberració política i jurídica" i, per això, el seu partit presentarà un recurs d'inconstitucionalitat davant el TC. Sobre la decisió d'un jutjat de Barcelona d'amnistiar 46 agents de la Policia Nacional per la seva intervenció durant l'1 d'octubre, Fernández ha mostrat "respecte" per la sentència.

Catalunya paralitzada

El nou portaveu del grup parlamentari del PPC també ha denunciat la "paralització" que viu Catalunya amb un govern en funcions. En aquest sentit, ha deixat clar que el PP exercirà el seu paper com a partit de l'oposició per "apretar" l'executiu de Pere Aragonès i que faci front als reptes de Catalunya, com les qüestions de seguretat o el tancament de llits hospitalaris. Sobre els episodis violents a Girona o Figueres i les agressions a facultatius dels darrers dies, Fernández ha afirmat que "Catalunya té un problema de seguretat" i que cal posar més agents dels Mossos d'Esquadra als carrers.