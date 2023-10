Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats: "Els diners són cada vegada menys un obstacle per estudiar una carrera"

En una entrevista a la Brúixola, el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha reivindicat les diverses mesures que s'han implementat per reduir el cost dels estudis universitaris: "Els diners són cada vegada menys un obstacle. Ara la matrícula costa 1.000 euros però fa 7 anys els 3.000 euros eren més dissuasoris". Nadal ha explicat que s'estan aproximant al 50% d'estudiants que tenen una beca equitat dins del sistema públic tot i que també ha reconegut que encara hi ha "marge" per millorar aquesta xifra. Això, segons ha destacat, dependrà "del marge de negociació que hi hagi amb l'Estat per aconseguir la transferència de les beques i la possibilitat de tenir autonomia en aquesta qüestió.

D'altra banda, Nadal manté el compromís perquè la matrícula sigui gratuïta per a les famílies monoparentals però ha recordat que això tindria un cost de 17 milions d'euros i depèn de l'aprovació d'uns nous pressupostos. Si hi ha comptes, Nadal ha augurat que "aquest mateix any hi haurà recursos per rebaixar la matrícula de les famílies monoparentals, però no estic en condicions de dir que serà gratuït".

El repte dels professors associats

Enguany s'han contractat 256 professors permanents per aquest curs, una mesura destinada a millorar l'estabilitat dels docents i reduir la figura del professor associat. Nadal ha reconegut que "hi ha un problema de fons" i que l'objectiu és resoldre'l "en no més de sis anys". Sobre les queixes a la UAB, el conseller Nadal ha apuntat que "el desajustament de contractes no firmats pel professorat és un problema que han de solucionar ells amb el centre".

Preguntat per l'impacte de l'IA, Nadal s'hi ha mostrat optimista: "No em preocupa, hi ha una frontera que és la de la humanitat. El control del cervell que només té l'ésser humà. Hi ha un punt de fuga que l'IA mai podrà resoldre". També ha tret ferro als problemes de comprensió lectora dels estudiants en les primeres etapes de l'educació: "Els estudiants d'avui saben coses que nosaltres abans no teníem, però nosaltres també sabíem coses que ells no saben. Jo soc optimista i partidari de reconèixer els valors dels joves que ara pugen".

Persecució dels abusos en l'àmbit universitari

En un altre ordre de coses, el titular de Recerca i Universitats ha assegurat que "seran implacables" davant de qualsevol cas d'abús o assetjament sexual o laboral: "Es pot garantir del tot que es perseguirà qualsevol abús amb diligència i amb garanties per a la víctima i per a l'agressor; un cop demostrats els fets, haurà de pagar."