Jéssica Albiach (Comuns): “No arribarem a un acord sobre els pressupsotos abans de divendres”

Per als comuns, tenir en compte la carpeta de Salut i el pla de xoc social és indispensable si el govern vol comptar amb el seu suport. Una responsabilitat, la d'aprovar els pressupostos, que Albiach ha carregat a les espatlles del govern, a qui ha recordat la seva situació de minoria parlamentària. Per tant, la predisposició a negociar, assegura Albiach, hauria de ser total. Demà, els comuns i l'executiu català es reuniran novament per intentar apropar postures. Deixant de banda els presuspostos catalans, ens hem centrat en una de les claus del dia: la llei del 'Només sí és sí'. Una llei envoltada de polémica però en la qual Albiach hi confia. Sobretot, per la seva condició integral i no només condemnatòria. Una vessant però, que preocupa part de l'opinió pública. En aquets sentit, Albiach creu que encara és d'hora per analitzar-la objectivament i resta a l'espera de conèixer nous posicionaments dels alts tribunals espanyols.