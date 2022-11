Jaume Collboni vol aturar les superilles

Jaume Collboni ha assegurat que no desenvoluparà els projectes de pacificació urbanística -les conegudes superilles-, tal i com estan dissenyades actualment. El primer tinent d'alcaldia de Barcelona i alcaldable del PSC a l'Ajuntament ha plantejat “recuperar 30 interiors d'illa de l'Eixample” fins el 2030.

“Això suposaria 63.000 metres quadrats de verd urbà sense haver de tallar carrers ni alterar la lògica de la trama Cerdà”, ha assegurat en un esmorzar informatiu organitzat pel Nova Economia Fòrum.

“Parar i pair”

Collboni ha demanat “parar i pair els canvis” en matèria de pacificació urbana. “No crec que una pacificació sistematitzada de tota l'Eixample, com la que està dibuixada, sigui viable a la ciutat”, ha conclòs el primer tinent d'alcaldia.

El també candidat socialista a l'Ajuntament de Barcelona ha reconegut que la ciutat necessita transformacions, però les modifciacions han d'anar “pas a pas” i “sense personalismes”.

Pressupostos de Barcelona

Jaume Collboni ha apel·lat a la “responsabilitat” d'ERC i Junts per Catalunya per aprovar els Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. El primer tinent d'alcaldia ha assenyalat que “hi ha en joc 400 milions d'euros”.

El primer tinent d'alcaldia també ha ressaltat la “capacitat de pactes ampli” del PSC com una formació que “ha recuperat la centralitat”. Collboni ho ha dit en resposta una pregunta sobre un possible pacte estable amb Junts per Catalunya al consistori durant la propera legislatura.

L'Aeroport del Prat és un “tema clau”

El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona ha defensat l'ampliació de l'Aeroport del Prat com un “tema clau” per definir el model socioeconòmic que es vol per a la ciutat i per al conjunt de Catalunya.

Jaume Collboni ha reconegut que no sap com hauria d'ampliar-se l'aeroport, però “sí que vull que Barcelona tingui la màxima connexió intercontinental i transcontinental possible”.

El primer tinent d'alcaldia ho ha dit en una conferència pronunciada al Nueva Economía Fórum en presència dels exalcaldes Xavier Trias, Jaume Collboni i Narcís Serra. També hi era l'expresident de la Generalitat, José Montilla; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, entre d'altres personalitats polítiques, socials i econòmiques.