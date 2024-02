Jaume Collboni: "Aprovarem els pressupostos de Barcelona el proper 22 de març."

Amb diàleg i certes cessions, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni posa com a data el 22 de març per aprovar els pressupostos municipals.

Sense concretar amb qui els tirarà endavant, pel moment, segons paraules de l’alcalde, només compta amb el suport total d’Esquerra, espera aprovar-los sense haver de sotmetre’s a una qüestió de confiança.

"Aprovarem als pressupostos arribant a un acord amb els grups", ha dit responent als mitjans de comunicació en un acte celebrat al Col·legi d'Economistes de Catalunya.

De fet, ha assegurat que el pressupost és molt important perquè respon a l’aposta pel creixement econòmic, la tecnologia i la construcció de noves infraestructures. Segons ha detallat, el pressupost és de 3.800 milions d’euros vinculats a una inversió per valor de 950 milions per a l’any 2024 . El volum d’inversió, ha afirmar, suposarà una creació directa de 10.000 llocs de treball.

Crisi d'habitatge

Collboni ha posicionat de nou l’habitatge com una prioritat de govern. La solució, diu, passa per tres punts. Buscar sòl on construir, millorar la connexió del transport públic amb la regió metropolitana i desbloquejar la inversió privada.

Una aposta personal que posa sobre la taula després de titllar de fallida la política pública d’habitatge impulsada els darrers anys pel govern liderat per Ada Colau.

"La reserva del 30% per fer habitatge protegit no ha funcionat, ja que només s’han fet 64 pisos protegits en cinc anys" ha emfatitzat Collboni.

En aquest cas, s’ha mostrat prudent... i ha deixat en mans de la resta de grups parlamentaris la valoració sobre aquesta matèria. Els pressupostos, això sí, ja són a prop de convertir-se en realitat.

Amb el planejament dels socialistes, ha dit, hi ha un potencial de construcció de 70.000 habitatges, dels quals 35.000 poden ser assequibles.

Repoblació social

La consellera de Territori, Ester Capella, ha anunciat l'adquisició per part del Govern d'una promoció de 192 habitatges al barri de La Marina del Port Vermell, a la Zona Franca, per destinar-los a lloguer social i que estaran construïts a finals del 2025.

Un anunci que s’emmarca dins el pla de col·laboració que tenen el govern i l’Ajuntament, de repoblar barris com la Zona Franca i el Poble Nou de pisos assequibles. Sobretot, per a joves treballadors.

En total, el govern ha destinat 39 milions d’euros. La pròpia consellera ha tret pit de la feina feta fins ara. Assegura que ja han complert amb el 60% del projecte per arribar als 10.000 habitatges socials el 2026.