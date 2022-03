ISGlobal demana “prudència” a l’hora de retirar les mascaretes als interiors

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, aquesta investigadora creu que es podrien treure les mascaretes de les escoles “amb tranquil·litat” si ens mantenim en els actuals indicadors. Però també ha assegurat que veu “prematur” fer-ho als hospitals i allà on pot haver persones amb immunodepressió o que es poden infectar fàcilment. En aquest sentit, l’epidemiòloga de l’ISGlobal entén que “hi ha moltes ganes de treure les limitacions” però ha cridat a “treballar amb prudència”, tenint en compte l’augment de casos que ja es registrar a altres països d’Europa com Anglaterra i Escòcia.

Repunt per al Carnestoltes?

Per a Sílvia de San José, que la velocitat de transmissió del virus pugi per sobre de l’1 “preocupa”, perquè es demostra que quan traiem barreres la infecció continua afectant a la gent perquè té algun problema de base de salut, la protecció de la vacuna ha baixat o perquè no s’ha vacunat.

Mantenir els sistemes de vigilància

Sobre “la gripalització” del coronavirus, aquesta investigadora admet que ja no hi ha la necessitat de fer un seguiment tan minuciós de tota la població. Tot i això, també ha alertat que “és important no abaixar la guàrdia i mantenir els sistema de supervisió de mesura d’infecció per poder diferenciar sota quin virus estem”. En aquest sentit, de San José ha defensat estar amatents a l’evolució de la grip o l’arribada d’una nova variant del coronavirus.