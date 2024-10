Isabel Vidal, presidenta d'ADETCA, sobre el sector del teatre català: "És un moment excel·lent"

L'Associació d'Empreses Productores de Teatre (ADETCA) s'ha reunit avui amb el Departament de Cultura per abordar què espera el sector del teatre de la legislatura de Salvador Illa. En aquest sentit, la presidenta de l'entitat, Isabel Vidal, explica a 'La Brúixola' que "la consellera (Sònia Hernández) ha confirmat polítiques continuistes, no hi ha hagut cap element de discordança i hem sortit molt satisfets de la voluntat d'entendre què necessita el sector". Alhora, Vidal reclama que s'han de fer més polítiques de públics des de la infància i que cal lluitar per assolir el 2% del pressupost per cultura.

La presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, assegura que "la relació publicoprivada és molt bona amb els teatres públics de Barcelona i estem treballant amb els de territori perquè hi hagi més gires i millors condicions". Vidal assegura que, en aquest sentit, "estem en un molt bon moment en què els fantasmes del passat que parlaven d'enfrontaments estan molt superats".