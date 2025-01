Interstellar, científicament perfecte

Les pel·lícules de ciència ficció no sempre són benvingudes pels científics per les seves inexactituds. Aquest no és el cas d’Interstellar, estrenada ara fa 11 anys i dirigida per Christopher Nolan. El secret del seu èxit és que va comptar amb un bon assessorament científic de la ma del Premi Nobel de Física, Kip Thorne. De fet, pel doctor Manuel Moreno Lupiáñez, el secret no resideix només amb comptar amb un bon assessorament, sinó en fer-ne cas.

Ciència ben feta

En aquesta pel·lícula hi ha molta ciència però en aquesta secció ens hem centrat especialment en els forats de cuc i en els forats negres.

Segons ens ha explicat el doctor Moreno Lupiáñez, a Interstellar es fa una molt bona explicació del que són i de com actuen els forats de cuc, que tot i no estar demostrats, si que podrien ser viables amb les teories actuals.

Pel que fa als forats negres, també hem après com funcionen, com es poden identificar i si seria viable o no trobar-hi vida al seu interior.

El que queda clar, és que a Interstellar es va fer una molt bona feina d’assessorament, d’efectes especials i de guió. No et perdis totes les explicacions que ens ha fet el doctor Moreno Lupiáñez sobre aquesta pel·lícula de culte.