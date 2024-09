Inteligencia Artificial: Nos llegará a sustituir algún día?

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse. Hace años que esta tecnología, que para muchos es propia de la ciencia ficción, se está consolidando en nuestra sociedad. Y lo está haciendo de una manera muy ambigua, en el sentido de que, al ofrecer tantísimas posibilidades, muchas personas temen que pueda incluso sustituir a muchos humanos. En 'La Ciutat' hemos querido comprobar con un experto hasta qué punto la IA podrá sustituir según qué trabajos o tareas que aún hoy desempeñan los humanos. El CEO y Chief Information Officer de la consultora tecnológica Mekos, Massimiliano Ferrazzi, ha arrojado luz a este mar de dudas.

"Abraza la IA"

Ferrazzi cree que la IA no es una amenaza en si y que lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a ella y utilizarla de la mejor manera para nuestro interés: “Depende de como lo veamos, igual las calculadoras hace tiempo eran una amenaza para los informáticos. Está claro que va a cambiar el mundo del trabajo, será una disrupción, es decir un evento que cambiará totalmente la economía y la manera de vivir el futuro. Todavía tenemos que verlo como una oportunidad, aprovechar para formarse y aprender de esto y también utilizarlo como una extensión de nuestras habilidades".

Ferrazzi confirma también que, efectivamente, no sólo va a cambiar nuestra manera de trabajar sino que muchas profesiones "se reemplazarán por la IA. El tema no trata de que la IA me va a robar mi trabajo, porque ahora el miedo que tienen muchas personas es el de 'si me roban el trabajo qué voy a hacer?Quién me va a pagar?' Se tiene que entender como un complemento". Para Ferrazzi, y también para muchos de nosotros, "la utopía sería que el trabajo fuera opcional, que tuviéramos nuestro robot para trabajar y nosotros para consumir teniendo una renta universal, y quien quisiera ganar más dinero siempre podría trabajar en otra cosa para ganar más. El tema más importante es cómo vamos a programar la IA y para qué funciones".

Pero de “Se van a crear nuevos trabajos. Qué tipo de trabajos se van a reemplazar es la gran pregunta. Tenemos que tener claro que las tareas automatizables se podrán reemplazar, o los análisis de datos, finanzas, marketing... La IA es capaz de hacer analisis y previsiones muy precisos”

Ahora bien. De la misma manera que se van a suprimir trabajos, Ferrazzi prevé que también se van a crear. Según algunos estudios, el 60% de los trabajos actuales no existían en 1940 y en 80 años se van a crear nuevos trabajos. Ferrazzi confirmaque esta situación se puede dar en los próximos años: "MetDragon es una empresa china que ha reemplazado a su CEO por una IA. Es un caso extremo, pero en el futuro existirán trabajos que hoy no existen. El mundo tambiénestá cambiando, es más ético, más social... Respecto a los últimos años se ha hecho un cambio. Antes se pensaba más en los beneficios y ahora se valora qué se aporta en un lugar de trabajo”.

La carrera tecnológica

Hay muchos países que ya son auténticas referencias en cuanto a desarrollo de la IA, y esto, según el CEO de Mekos, hace que la IA evoluciona constante y rápidamente: “Nadie se querrá quedar atrás. La IA ya está en el centro la competición de los grandes paises. India, Estados Unidos, Rusia, China...nadie se va a quedar atrás. En India, por ejemplo, es donde hay más expertos en IA, y al final se van retroalimentando unos países con otros en esta competición para ser el país que lidere el desarrollo de la IA".

La IA del futuro

Si nos anticipamos al futuro, Ferrazzi cree que “el futuro serámás humano. Estas actividades que no se podrán digitalizar tendrán un valor muy importante. La IA, por ejemplo, no puede entender un contexto, y nosotros nos diferenciamos en esto, así que este tipo de habilidades que la IA no puede copiar van a ganar muchísimo valor”.

“Hay niveles de IA, pero en general lo que es la inteligencia artificial general significa que la IA sabe hacer lo que el ser humano puede hacer. Lo que pasa que esta disrupción es exponencial, asi que los cambios serán exponenciales. Se prevé que las IA más precisas irán más allá de la que entendemos hoy en día”.

“De cara al futuro, se tiene que trabajar aun para que las personas de a pie dominen la IA. Tendremos que educar a los más jóvenes en este sentido. Se tiene que entrenar, aprender. Se manejan muchos datos para dar respuestas a múltiples situaciones. En el futuro tendremos nuestro compañero IA, podremos hablar con nuestra IA y ella sabrá lo que necesito o lo que me gusta, porque ya la habré entrenado. Por ejemplotambién se desarrollará una IA que permitirá reproducir un familiar que ya no esté, es todo un cambio importante que tenemos que ir no haciendo resistencia sino intentando adaptarnos a lo que va a venir”.