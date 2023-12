Infermeres de Catalunya convoca una vaga pel proper 12 de desembre

Les infermeres del servei públic de salut estan en peu de guerra. El sindicat Infermeres de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir del proper 12 de desembre perquè entén que les infermeres estan rebent un menyspreu inacceptable, tant en les condicions laborals com en una sobrecàrrega del volum de feina. Més hores, més tasques... i amb les mateixes condicions. Els dos focus del conflicte son, segons l'organisme, el tercer conveni col·lectiu signat el gener d'aquest any i l'acord de condicions laborals pel personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, que les infermeres entenen que els complica la seva situació. També demanen que les infermeres siguin considerades graduades universitaries i no diplomades, el que bloqueja la possibilitat de ser considerades d'una categoria superior. De totes aquestes reclamacions i de la situació de les infermeres a Catalunya n'hem parlat amb la vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya, Laia Marsal.