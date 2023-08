Indemnitzacions de fins a 15.000€ en les tombes profanades a Barcelona

Amb tot, De Palacio diu que s'ha d'estudiar cas per cas per poder establir les quantitats econòmiques si finalment el camí judicial tira endavant. L'advocat ha posat damunt de la taula la manca de seguretat als cementiris i que cal valorar una possible negligència per part del consistori. Amb tot, De Palacio ha valorat en positiu l'actitud del consistori barceloní a diferència dels fets de l'any 2017. Recordar que el bufet Palacio Lassaletta va pilotar les reclamacions per l’esfondrament del 2017 que han costat al consistori més de mig milió d’euros.