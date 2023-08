Increment notable dels menors de 25 anys addictes al joc on.line

La psicòloga ha ressaltat que és important treballar per fer una detecció precoç i que és fàcil caure en una possible addicció per l'anonimat i la possibilitat que dona jugar 24h al dia sense haver de sortir de casa. Quan a la fira del joc que acollirà Barcelona a partir del 2025, Díez ha afirmat que cal analitzar bé els riscos que aquesta pot tenir. Amb tot, Domi Díez ha dit que Catalunya està molt millor que altres països quan a la informació i polítiques de prevenció del joc on.line tot i que cal continuar treballant per fer créixer la conscienciació i prevenció de possibles ludopaties.