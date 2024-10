Un incendi a la catenària talla l'R3 entre Manlleu i Puigcerdà

Nova jornada de caos a Rodalies. Un incendi a la catenària talla des d'aquest matí la circulació de trens a la línia R3 entre Manlleu i Puigcerdà. Una seixantena de passatgers han hagut de ser evacuats i dos d’ells han requerit atenció mèdica. Aquestes dues persones han estat traslladades al CAP de Torelló, una en estat lleu i l’altra en estat menys lleu.

El foc ha començat poc abans de les nou del matí a la part final d’un tren que anava cap a Vic. Concretament, la incidència s’ha produït entre Manlleu i Torelló, quan el pantògraf del vagó -és a dir, la part que l’uneix a la línia elèctrica- s’ha enganxat a la catenària i ha provocat una caiguda de tensió. Hi han hagut d’intervenir cinc dotacions de Bombers, que han pogut extingir l’incendi.

Un arbre a la via

Per acabar-ho d’adobat, l’R3 pateix una altra aturada aquest matí, en aquest cas entre Planoles i La Molina, a causa de la caiguda d’un arbre a la via. Adif està treballant per resoldre les dues situacions i Renfe gestiona un servei de transport alternatiu per carretera. La previsió és que el servei es restableixi aquesta tarda.