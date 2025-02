És important celebrar dies com Sant Valentí per la salut de la parella?

Tot i que a Catalunya som més de Sant Jordi, segur que moltes parelles han celebrat Sant Valentí aquest cap de setmana. I és que tot i que hi ha parelles que decideixen no celebrar-ho perquè ho consideren una tradició banal de l’amor… N’hi ha d’altres que li donen molta importància a aquests tipus de dies.

Sant Valentí, és important?

Com d'important és celebrar aquests dies amb la parella? Ho analitzem amb en David Cueto, psicòleg al despatx Doctor Guilera, a Psicosedna a Esplugues i a Cepteco a León. I és que celebrar aquestes dates pot ser una bona excusa per tenir un detall amb la parella, però també pot ser un generador de conflictes si no s'aborda correctament.

I és que tot i que cada vegada veiem més models de relació, el model d'amor romàntic i de parella clàssic és el més habitual. Un model que va molt lligat a la modernitat, al consumisme i a la mercantilització de l'amor. Per això, segons Cueto, és important parlar les situacions i ser conscient de les necessitats i possibilitats de l'altra part de la parella.