La importància de la immunització entre els més petits de cara a l'arribada del fred

El vocal de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, explica que és important la prevenció de la bronquiolitis entre els bebès perquè "si hi ha infeccions, es poden produir complicacions importants que poden portar els nadons a l'UCI". Tot i això, apunta que "normalment és un quadre lleu en forma de refredat".

El doctor explica que els processos d'immunització es poden fer de tres maneres: passant la malaltia, amb una vacuna (administrant part d'un germen) o bé amb anticossos (inoculant directament les substàncies que protegeixen el nadó davant la infecció) com és el cas de la bronquiolitis. Es tracta d'una malaltia que afecta totes les edats, però és probable que en un temps veiem vacunació per a la gent més gran o per a persones amb afectacions greus.

Pel que fa a la vacunació contra el papil·loma humà entre els nois que Salut oferirà l'any vinent, el doctor assegura que és un "pas natural i hem d'actuar en totes les cadenes de transmissió".