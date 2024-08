Illa és a una consulta de Sí o No de ser president de la Generalitat

Doncs ja coneixem tots els detalls sobre la consulta que Esquerra sotmetrà a les seves bases per ratificar o no l’acord amb el PSC. La militància haurà tingut 3 dies per pensar i decidir si fer president Salvador Illa a canvi d’un pacte que ofereix poques garanties. Només la paraula del socialisme. Un fet divideix el partit entre partidaris i detractors.

Una de les veus més importants del partit, i també negociador, és el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès. Doncs avui s’ha pronunciat per primera vegada en públic. Com era d’esperar, votarà que sí. Com bona part de l’executiva del partit, membres del govern que presideix el propi Aragonès I alcaldes s'han posicionat a favor. Però no hi ha unanimitat entre la militància. Sobretot, entre les joventuts, que dubten de la paraula del socialisme.

I Rovira és conscient que la principal queixa és la falta de garanties... Perquè investir Salvador Illa no garanteix el suport que necessiten en el congrés per a modificar la LOFCA i sortir del règim fiscal comú. I sí, la secretària general del partit fa pressió. Avui a Catalunya Ràdio s’ha tret un as de la màniga que compromet al PSOE. "El govern central pot prendre decisions fora del congrés per garantir l'acord", ha dit sense detallar el com.

Tampoc sorprendria... tenint en compte que Pedro Sánchez ha defensat el pacte sense pèls a la llengua. I sí, Rovira és conscient que l'acord costa de digerir, però confia en les bases.

I no, no els quedarà més opció que Sánchez i Illa facin complir un acord davant el seu atenda mirada i la dels mediadors internacionals.

I Puigdemont?

La secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, revela converses amb Carles Puigdemont, a qui li hauria aconsellat no tornar pel ple d’investidura que es preveu celebrar la setmana vinent.

Si la militància d’esquerra republicana dona el vist i plau al pacte amb el PSC, sumant l’acord amb els Comuns, Salvador Illa tindria els suports suficients per ser investit president de la Generalitat d’aquí pocs dies. I qui vol presenciar aquest fet en persona en Carles Puigdemont.

Ara mateix l’Amnistia no el protegeix pel delicte de malversació, la seva ordre de detenció segueix vigent així que tornar a Catalunya, segons Rovira, seria una decisió imprudent. " "Quin sentit polític té que el detinguin després de batallar tant des de l'exili perquè la detenció no es produís? Per què s'ha de deixar detenir? En què ha consistit la lluita a l'exili que hem fet plegats?" ha demanat Rovira.

Cal tenir en compte que una hipotètica detenció de Carles Puigdemont podria fer trontollar l’acord dels republicans amb els socialistes. Justificar-ho davant la resta del bloc independentista seria pràcticament impossible.