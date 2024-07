Identifiquen per primera vegada les cèl·lules responsables de la metàstasi de càncer de còlon

Segons les dades publicades el mes de març passat per l'Observatori del Càncer de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, s'estima que durant 2023 es van diagnosticar en l'Estat 40.203 nous casos d'aquesta mena de tumor. És el segon més freqüent en homes després del de pròstata i en dones després del de mama, i és la segona causa de mort per càncer, tant en homes (per darrere del de pulmó) com en dones (per darrere del de mama). Carles Aguilar entrevista al Dr. Eduard Batlle que ha guardonat amb el Premi Nacional de Recerca que atorga la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.