Hyundai y Heineken, las mejores peores campañas publicitarias

¿Es una buena idea utilizar el suicidio para anunciar un producto? La respuesta obvia es que no. Pues parece ser que en Hyundai no lo tienen tan claro.

No hace tantos años, pudimos ver un anuncio en el que un hombre que intentaba acabar con su vida aspirando el gas del tubo de escape de su coche, no lo conseguía porque el nuevo modelo no emite gases contaminantes.

Evidentemente, muchas organizaciones pusieron el grito en el cielo y la empresa tuvo que retirar el anuncio y pedir disculpas.

Heineken y el clasismo

No fue mucho mejor la idea de Heineken, que en uno de sus anuncios mostró como su cerveza 0,0 solo era apta o asequible para las personas blancas.

En el spot se puede ver como un camarero ve a una chica sedienta y le lanza una cerveza que pasa por delante de tres personas de color sin que puedan alcanzarla. ¿Casualidad?

Enigma del mes

Como siempre, Iván Jiménez cierra su sección con un nuevo enigma, esta vez el de la cesta de huevos.

En una cesta hay seis huevos. Seis personas cogen cada una uno de estos huevos, pero al final, queda un huevo en la cesta. ¿Cómo es posible?

