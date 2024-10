El Hospital de la Vall d'Hebrón inicia una campaña para concienciar sobre la violencia obstétrica

La violencia obstétrica es aquella sensación que tiene una madre o futura madre de que los profesionales del hospital no la están tratando bien y la hacen sentir mal durante la gestación, el parto o el postparto. Es una situación normalmente invisibilizada, no se suele hablar públicamente de este maltrato que puede afectar a la salud mental. Por esto, el Institut Català de la Salut (ICS) ha impulsado una campaña para concienciar sobre este problema del que seguramente muchos profesionales no tienen la sensación de ser parte.

Vall d'Hebrón, primera piedra

La acción que ha impulsado el ICS tiene en el Hospital Vall d'Hebrón su primer laboratorio de pruebas, pero se va a hacer extensiva a todos los centros que dependen del ICS. El hospital barcelonés ha sido el primero en llevar a cabo la acción, y como nos ha contado la doctora Elena Carreras, jefa de obstetricia y ginecología del Hospital Vall d'Hebrón, "la prueba cuenta de tres fases: Hay una puesta en contexto, una simulación de casos reales mediante una teatralización y después viene el briefing, es decir un debate dirigido por expertos en simulación, que ayudan a los profesionales a identificar esta violencia obstétrica".

Pero qué encontramos en esta representación? Carreras explica que "es una historia bonita de una madre que hace un podcast y cuenta su experiencia de cómo le va en su paso por el Hospital. Ella va contando y va diciendo las situaciones con las que no está cómoda. Con esto, personas expertas hablan con estos profesionales para saber cuales de ellas han identificado. Si no se tiene consciencia de hacer las cosas mal no se sabe si se ha hecho mal. Si a una mujer que está pariendo le dices que lo está haciendo mal esto no puede ser. No sé cómo lo van a recibir los profesionales que participen de la campaña, lo que es seguro es que lo hemos preparado con toda la ilusión y toda la profesionalidad. Veremos la acogida que tiene, supongo que depende de las sensibilidades, habrá de todo seguramente, pero ya sabemos como funciona todo".

Un término incómodo

Pero qué es exactamente la violencia obstétrica? Cómo la podemos identificar?: "Violencia obstétrica es una palabra que a los profesionales no nos gusta demasiado, pero como colectivo somos suficientemente maduros para entender cuando una mujer dice que ha sufrido violencia obstétrica. Todo se resume en esa sensación de las madres de que no se les hace caso, no se las escucha, no se respetan sus deseos, hacer prácticas que ya no están protocolizadas... Todo esto lo asumimos y queremos revertirlo, porque es evidente que nosotros trabajamos para el bienestar de la mujer, así que si las mujeres nos dicen que no se las trata bien tenemos que parar, escuchar y corregirlo", explica la doctora. "Muchas veces lo sabemos porque las mujeres nos lo dicen, nos hacen saber que no se han sentido bien. Como profesionales es evidente que no queremos hacer las cosas mal ni ofender ni menospreciar a las mujeres, así que como no queremos hacer daño de manera consciente tenemos que recurrir a la teatralización donde son las mujeres las que nos cuentan en qué situaciones no se sienten bien, por eso hemos impulsado la campaña".

Hay cierta comprensión o hasta resignación de la doctora Carreras a la hora de reconocer que muchas veces los profesionales no se dan cuenta de que no están tratando bien a la paciente: "A veces ponemos el chip de trabajo y decimos cosas que no tenemos que decir. Puede ser que el comentario negativo en cuestión se haga desde la voluntad de rebajar la tensión o destensar cierta situación, pero es evidente que dependiendo de la persona puede no tener el efecto deseado, hay que ir con mucho cuidado. Tenemos que ser conscientes de que estamos en nuestro lugar de trabajo y estamos cómodos, mientras que la mujer está en un ambiente que no es su casa, pasando una situación que no has pasado nunca, no estás en la situación de decir que no te ha gustado algo, así que por eso tiene que salir del profesional el hecho de identificar las situaciones donde se puede caer en violencia obstétrica".