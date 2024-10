El Hospital de Bellvitge realiza el primer trasplante facial del mundo con asistolia controlada

La ciencia no deja de sorprendernos a cada día que pasa. Y en España habitualmente se consiguen éxitos al alcance de pocos. Una buena muestra es el hecho de que un equipo del Hospital de Bellvitge ha conseguido llevar a cabo el primer trasplante facial por parte de un donante de corazón con asistolia controlada. El receptor es un hombre de 47 años que padecía neurofibromatosis, una afectación que provoca tumores benignos que, en los casos más extremos, puede llegar a deformar el rostro de quien lo sufre.

Una intervención única en el mundo

En 'La Ciutat' hemos hablado con el doctor Oriol Bermejo, uno de los encargados de liderar esta intervención tan compleja que hasta ahora nadie en el mundo la había podido llevar a cabo: "En toda la historia se han llevado a cabo 52 trasplantes faciales, 53 con este, pero nunca se había hecho con unas condiciones tan complicadas, teniendo que practicar asistolia en el corazón del donante para poder trasplantar el resto de órganos", explica Bermejo. "En este caso se trata de un hombre que hacía más de 35 años que sufría de neurofibromatosis, pero llegó a tal extremo que le hacía imposible tener vida social o llevar un día a día normal. Cuando le dijimos que había la posibilidad de hacer este trasplante empezó todo. Comenzamos con los preparativos hace dos años y medio pidiendo los permisos necesarios y confirmando que había un donante que accedía a este tipo de intervención. Los permisos los tuvimos el pasado mes de abril y a partir de ahí empezó todo el proceso. La donación de órganos con asistolia se introdujo en el año 2012. La asistolia es la intervención en la que al donante le queda poco tiempo de vida y decide donar sus órganos. Para poder hacer esta donación, es clave que el corazón siga latiendo, por eso se practica la asistolia, por eso es una intervención tan complicada, porque además también donó el corazón y un riñón. El corazón es la clave porque, aparte de que es un órgano que aguanta poco sin irrigación, necesitamos que siga latiendo para llevar a cabo el trasplante de los otros órganos, como los de la cara".

Cómo obrar el milagro

Una operación tan compleja necesita de un equipo muy amplio para llevarla a cabo, y como explica el doctor Bermejo, "el equipo estaba compuesto por 60 profesionales de múltiples disciplinas. Se utilizaron dos quirófanos, uno para realizar un primer proceso de extracción de los órganos con la intervención de un primer equipo de especialistas, y en el segundo quirófano se llevó a cabo la segunda parte del trasplante, una vez ya teníamos las partes de la cara que había que trasplantar y evidentemente con profesionales de las otras disciplinas necesarias para la intervención, tanto cirujanos como especialistas cardiovasculares como especialistas en transfusiones de sangre... si enumeráramos todos los especialistas que han intervenido no acabaríamos". La particularidad del caso es que la parte de la cara que se le tuvo que trasplantar, la derecha, incluía partes centrales como la nariz o los labios, que también era necesario trasplantar: "Estas características condicionaron un poco más la intervención", que al final se llevó a cabo con un éxito total.

Por lo que a resultados respecta, el doctor Bermejo confirma que "ha quedado muy bien. Una vez que haya completado toda la recuperación los resultados van a ser aún mejores. Ahora mismo, en periodo de recuperación, puede hacer vida normal en el sentido de que puede comer o beber por la parte izquierda, pero cuando se recupere totalmente va a poder tener una vida normal y su cara será normal como el resto". Cualquiera podría pensar que tratándose de una reconstrucción facial puede hacerse evidente algún cambio en el tono de piel o cualquier evidencia, pero el doctor asegura que "ha quedado perfecto. Lo que hicimos para evitar esto fue hacer una selección de tonos de piel y de cabello, cogiendo como referencia los del receptor. Tal y como se hace en diseño, cogimos un Pantone y buscamos el tono de piel que fuera igual al del receptor".

La satisfacción de hacer algo único

El doctor Bermejo reconoce que "llegar aquí no ha sido fácil, hay muchísimo trabajo detrás, muchos meses de trabajo y muchos recursos empleados, tanto humanos como de talento como de equipos, así que cuando después de todo este trabajo ves que todo sale según habías previsto la satisfacción es enorme. No hay muchos hospitales que cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo una intervención así, de hecho es el cuarto trasplante de cara en España. Siendo una operación tan compleja no creo que muchos más hospitales tengan posibilidad de hacerlo, así que es un orgullo".

La importancia de donar

De lo que no hay duda es que sin el altruismo del donante y su familia esto no habría sido posible: "Hay que recordar la importancia que tiene ser donante de cualquier órgano, y en un caso como este, en el que el paciente va a traspasar dentro de poco tiempo, la familia es clave, porque es la que da el consentimiento final. A ellos también les ofrecemos ayuda psicológica porque es una situación sumamente complicada. En este caso, con un donante de hasta tres órganos, una sola persona ha podido salvar tres vidas, y esto tiene un valor tremendo, y sirve para recordar de la importancia de donar órganos", recuerda Oriol Bermejo.