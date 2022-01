El conseller Argimón va posar l’abril com a data per implamentar la vigilància epidemiològica reforçada, el mateix que ja es fa amb la grip. De moment, però, les dades de la sisena onada segueixen sense caure com es preveia fa unes setmanes. Tot això el mateix dia que el sector de l’oci nocturn ha anunciat que volen posar sobre la taula el 15 de febrer com a data per la reobertura dels locals.