Història de grans... "Cantamañanas"

Aquesta setmana fem un viatge al llarg de la història però a través de quatre personatges que han fet història, que han estat molt bons en el que feien però que... com diuen l'Òscar i l'Imma eren uns vertaders "Singermornings" (cantamañanas) terme en versió anglesa encunyat per ells i que ens encanta.

El primer d'ells Alcibíades, que al marge de la seva carrera política i militar... doncs ens parlen d'alguns fets i accions que ens diuen i descriuen una mica millor com era.

També ens parlen de la figura de Alfons V i dues figures més... que per no fer spoilers què millor que escoltar-ho d'ells mateixos tot agafant la nostra "Tardis", la màquina del temps, per viatjar a quatre moments, quatre personatges de la història.

En ho comenta i explica Imma Muxella i l'Òscar Gonzàlez al Nits de ràdio, amb David Cervelló.