Hipra preveu produir l’any vinent 600 milions de dosis i duplicar la seva capacitat al 2023

En una entrevista al Notícies Migdia, el director de la divisió de salut humana d' HIPRA, Carles Fàbrega, ha explicat que “Hipra està preparada, malgrat els actuals problemes de subministrament, per fabricar i comercialitzar la vacuna” un cop superi tots els protocols de l’Associació Espanyola del Medicament. Fàbrega s’ha mostrat que la seva vacuna és “molt segura i versàtil”. S’utilitzarà com a reforç a Europa però també treballen “pensant en altres mercats amb una realitat molt diferent, amb un índex de vacunació baixíssim”. Serà en aquests països on estarà registrada com a “primovacunació”.

Ara, la segona fase d’assaig

Segons les previsions de la farmacèutica catalana, aquesta setmana començarà a provar-se com a dosi de reforç en més de 1.000 voluntaris que tenen la pauta doble de Pfizer amb l’objectiu de tenir “els resultats preliminars en una setmana”. Si tot va bé, en una tercera fase, s’ampliarà a les altres vacunes registrades a Europa.

Una vacuna feta amb dues proteïnes La vacuna d’Hipra s’ha fet a partir fet a partir de proteïnes de dues variants diferents de la covid. “És una tecnologia diferent, és una proteïna recombinant i estem segurs que és una vacuna molt segura que protegeix davant totes les variants diferents.