Hilda Silverio: “Nadie es immortal, aquí estamos todos de paso, mi ventaja es que yo tengo una fecha”

El càncer i els seus efectes no aturen a l'Hilda Silverio. Tot i que hi ha dies que li costa sortir del llit, que tot li fa mal o que no ha dormir gens, ella no deixa de somriure. Com ella mateixa diu, prefereix morir-se a perdre la vida. Aquest és el seu lema per tirar endavant i plantar-li cara al càncer. A través de les seves xarxes socials, on te milers de seguidors, l'Hilda està ajudant a moltes persones que ara comencen la seva lluita contra la malaltia, amb els seus missatges positius, els seus balls i els seus consells. L'Hilda Silverio és tot un exemple a seguir que avui hem volgut posar en valor a La Ciutat.