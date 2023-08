LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB LOLA SURRIBAS

Hem de seguir el cor o la raó? El catedràtic Francesc Torralba en dona les claus a través de la filosofia

El catedràtic d’Ètica de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, acosta la filosofia al gran públic i ens fa reflexionar sobre el món en què vivim. A través d’una exposició didàctica, contraposa dues escoles de pensament: el racionalisme i l’emotivisme. El primer corrent fa referència a viure conforme al que dicta la raó i el segon fa referència a actuar conforme al que et diu el cor. Per entendre les particularitats de cada postulat, simulem diferents escenaris per saber com actuaria un racionalista i un emotivista.