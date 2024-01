El govern veu amb optimisme la negociació dels pressupostos

El govern ha evitat donar pistes sobre amb quin partit estan més avançades les converses però ha assegurat que ja s’han produït diverses reunions i que n’hi haurà més després del període nadalenc. La seva portaveu, Patrícia Plaja, ha demanat responsabilitat i compromís als partits per cobrir les necessitats dels catalans: "Evidentment, dos s'entenen quan l'altra part vol i en això estem treballant; estem convençuts que deixarem enrere les diferències de partits per arribar a acords de país, que en aquest cas és l'aprovació dels pressupostos, que revertiran molt positivament en tot el conjunt de la ciutadania".

La prioritat de l’executiu, segons Plaja, és que el consell executiu aprovi els comptes un cop tinguin el suport parlamentari per tirar-los endavant a la cambra catalana. Si fos així, el govern hauria aconseguit la fita d’aprovar pressupostos tres anys consecutius.

La llei d'amnistia, una altra prioritat

Més enllà d’això, una altra de les prioritats del govern és la llei d’amnistia. El gabinet de Pere Aragonès la considera "imprescindible" tant perquè va ser un requisit per a la investidura de Pedro Sánchez com perquè, diuen, és una reclamació d’una majoria de catalans.

Pere Macias, comissionat per al traspàs de Rodalies

En la primera reunió del consell executiu del 2024, la Generalitat també ha donat llum verda al nomenament de Pere Macias com a nou comissionat per fer efectiu el traspàs de rodalies. Es tracta d’una figura adscrita al departament de Territori, controlat per la consellera Ester Capella. A partir de la setmana vinent, la seva feina serà coordinar els treballs perquè el traspàs sigui impecable i no impacti de forma significativa en el servei dels usuaris. També aconsellarà als equips tècnics per millorar la puntualitat, la seguretat i l’atenció al client de rodalies. Macias ha estat coordinador del pla de rodalies a Catalunya. Anteriorment, va ser conseller de Medi Ambient i de Política Territorial a finals dels anys 90 i també president de l’Autoritat del Transport Metropolità.