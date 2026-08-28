El Govern preveu "triplicar" la gestió forestal dels boscos públics fins arribar una mitjana anual de 2.000 hectàrees, l’equivalent a la superfície sencera de la ciutat de Sabadell. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que no retallarà "ni un euro en tasques d’emergència ni prevenció", sinó tot el contrari: s’augmentarà la inversió.
La gestió forestal i la prevenció d'incendis és "un dels grans reptes" dels propers anys i interpel·la totes les administracions. Per la qual cosa,la Generalitat ha signat un conveni de col·laboració amb les quatre Diputacions perquè el món local i el Govern remin en la mateixa direcció. "Protegir els buscos és un deure de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots", ha afirmat Illa.
El cap de l'Executiu ha avisat del "perill" del negacionisme climàtic. "Cal ser clar i dir les coses pel seu nom. Els qui neguen el canvi climàtic posen en risc la nostra seguretat. El negacionisme climàtic posa en risc les nostres vides", ha sentenciat.
Govern i diputacions s’han donat un termini de sis mesos per concretar els àmbits d’actuació i els mecanismes de coordinació.
La signatura del conveni ha tingut lloc al Monestir de les Avellanes, a Lleida, on ha el Govern ha celebrat una trobada aquest divendres i dissabte per "fixar prioritats i traçar l’estratègia" del nou curs polític.