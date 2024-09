El Govern d'Illa reactiva el debat sobre l'ampliació de l'aeroport

Nou Govern, mateixos debats. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la reactivació de la mesa tècnica sobre el futur de l’aeroport del Prat. Ho va avançar en l’entrevista d'aquesta passada nit a TV3, la primera que concedeix des de la seva investidura, i avui l’executiu ja hi ha posat fil a l’agulla.

El Govern no fa servir la paraula “ampliació”, però sí que parla de millorar l’aeroport i ampliar-ne la capacitat. La portaveu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja ha trucat al ministre Ángel Torres per abordar el tema en una futura reunió i convocar per aquest mateix mes de setembre la comissió tècnica.

Paneque ha assegurat que, en un termini de tres a quatre mesos, ha de sortir un informe tècnic que també anirà acompanyat de mesures per mitigar el seu impacte mediambiental.

També ha afirmat que ampliar la capacitat de l’aeroport no entra en contradicció amb els compromisos d’investidura firmats amb ERC i comuns, i també ha afegit que s’estudiarà el paper que hi poden jugar els aeroports de Reus i Girona i les connexions ferroviàries. L’objectiu és que la proposta es pugui incorporar al DORA –el document de regulació aeroportuària– del 2026 i que el nou aeroport Josep Tarradellas sigui una realitat en deu anys.

Reaccions oposades

L’anunci ha encès les alarmes entre els socis prioritaris del govern socialista, Esquerra Republicana i els comuns, contraris a l’ampliació de la infraestructura. En canvi, des del Partit Popular i Vox consideren que Illa es queda curt.

D’una banda, els republicans han recordat a Salvador Illa que “modernitzar” no vol dir “ampliar”, així com el seu compromís per tal que la gestió de l’aeroport estigui en mans de la Generalitat. Per la seva part, els comuns han anat més enllà i han rebutjat, també, la idea d’augmentar la capacitat de l’aeroport.

A l’altra cara de la moneda hi ha el PP i Vox, que han refermat el seu suport al creixement del Prat i han lamentat que el Govern no hi aposti de forma tan clara com ells voldrien. A més, auguren que la "pressió" d’Esquerra i els comuns acabarà frenant l’ampliació de l’aeroport.