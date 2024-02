El govern de Collboni supera el primer tràmit del pressupost amb els vots d'ERC i BComú

El govern municipal de Jaume Collboni ha superat el primer tràmit del pressupost de 2024 gràcies al vot favorable d'Esquerra -amb qui el PSC ha arribat a un acord pressupostari- i el de Barcelona en Comú, que ahir ja va anunciar que facilitaria la tramitació dels comptes.

En canvi, Trias per Barcelona, el PP i Vox han votat en contra.

Perquè el tràmit continués calia que fos aprovat amb majoria simple, és a dir, que el resultat fos més 'sí' que 'no'.

La votació s'ha fet en una comissió d'economia extraordinària. Amb tot, ara se seguirà el procediment ordinari amb els 15 dies d'exposició pública i després vindrà l'aprovació definitiva dels comptes al plenari del 22 de març.

La prosposta de Pressupostos 2024

La proposta de pressupost per al 2024 és de 3.807 milions d'euros i amb 211 milions d'euros més disponibles i un augment del 5,9% respecte 2023. Segons el consistori, són els comptes més elevats que mai ha tingut l'Ajuntament i la xifra s'assoleix sense incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans i reduint les necessitats de crèdits externs.

Pel que fa a la despesa corrent, es preveu un creixement dels recursos disponibles, fins arribar a 2.940,1 milions d'euros, el que suposa un 6,9% més que el 2023.

Augmenten les despeses en béns i serveis públics que es presten a la ciutadania per garantir el seu benestar i no deixar ningú enrere i que prioritza l'atenció social, l'habitatge, el transport públic, la seguretat i l'endreça de l'espai públic així com la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, el consistori ha remarcat que les polítiques amb major despesa corrent són els serveis socials i promoció social, amb 438,7 milions d'euros.

Així mateix, es contempla un increment de les despeses de personal del 6,7%, fruit dels acords en matèria retributiva a nivell estatal i de l'aplicació del Conveni i també de l'increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana que arriba al seu màxim històric amb més de 3.400 efectius.