Jaume Collboni torna a iniciar els tràmits per aprovar els pressupostos del 2024

El govern municipal de Barcelona es posa les piles i torna a iniciar els tràmits per aprovar els pressupostos del 2024.

L’alcalde Jaume Collboni ha anunciat que portarà la proposta a votació en comissió de govern aquest dijous, i a una comissió extraordinària d’economia dimarts vinent.

Manca de suport

Diem que torna a iniciar els tràmits per aprovar els pressupostos perquè Collboni tornarà a presentar els mateixos comptes que, recordem, va retirar el passat octubre per manca de suports.

L’alcalde ha explicat que aquest dijous a la Comissió de Govern començarà el procediment, i el dia 20 de febrer convocarà una comissió d’economia d’extraordinària per buscar el suport de la resta de grups per fer-ne una votació inicial.

En aquest sentit, Collboni ha fet una crida als grups municipals demanant responsabilitat i coherència perquè permetin, com a mínim, la tramitació dels comptes. Això sí, Collboni no ha aclarit si utilitzarà el mecanisme de la qüestió de confiança per poder aprovar els comptes. Diu que la presentació d’ara es tracta d’una invitació al diàleg amb la resta de grups municipals.

Els comptes preveuen una inversió de 770 milions, el que suposa un increment del 2 % dels ingressos respecte als números anteriors.