El govern català i l'ajuntament de Barcelona acorden impulsar 1.700 habitatges protegits

Ha estat el principal acord de la reunió celebrada al Palau de la Generalitat. Tant el president Pere Aragonès com l’alcalde Jaume Collboni han exhibit bona sintonia per afrontar aquest repte i també la millora del transport públic o de la seguretat.

Més de 1.700 habitatges de protecció oficial en 4 anys

El principal acord passa per la cessió per part de l’ajuntament de 27 solars de titularitat municipal per tal que l’Incasol, organisme de la Generalitat, promogui 1.764 habitatges assequibles durant aquest mandat.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha reivindicat l’esperit municipalista de la Generalitat i Collboni ha assegurat que el consistori vol anar de la mà del govern per desplegar polítiques progressistes. Una agenda compartida que també passa per una data: el 20 d’octubre es tornarà a reunir la comissió mixta ajuntament - Generalitat per abordar les inversions previstes als pressupostos del govern. Per exemple, l’execució de 187 milions d’euros per millorar la xarxa de metro.

La seguretat, una altra prioritat

L'alcalde Collboni també ha celebrat que la capital catalana compti properament amb 215 nous agents dels Mossos. Aniran destinats a les àrees de Ciutat Vella però també a Horta-Guinardó, l'Eixample o Sant Martí. A Catalunya es desplegaran un total de 762 nous policies.