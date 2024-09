El govern buscarà el suport de l'OCDE per millorar el nivell educatiu

Un dels reptes d’aquest nou curs escolar serà la millora dels resultats acadèmics dels alumnes catalans, després de la patacada que va suposar l'informe PISA l’any passat. És per això que el Govern ha volgut aprofitar l’arrencada del curs per anunciar un primer pas per revertir la situació. L’executiu aprovarà demà proposar un acord de col·laboració a la institució que, precisament, organitza les proves PISA.

Buscar l'excel·lència

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet l'anunci des de l’escola Salvador Dalí de Figueres, des d’on ha fet la roda de premsa de l’inici del curs escolar, juntament amb la consellera d’Educació, Esther Niubó. Illa ha admès que aquest procés de millora no serà "immeditat" però creu que sí que s'aconseguirà en "un futur proper". L'acord, que es concretarà demà, pretén comptar amb els millors experts i les millors pràctiques dels països que conformen l'OCDE en matèria educativa i treballar-les amb els alumnes, els docents i tota la comunitat educativa. Illa vol col·laborar amb "tothom" per cercar "l'excel·lència" i aconseguir una educació de qualitat i equitativa.

Altres novetats

D'altra banda, el president ha destacat com a grans novetats del curs la prohibició de fer servir els dispositius mòbils i els programes específics de matemàtiques, comprensió lectora i anglès. llla ha admès que són mesures heretades de l'anterior govern i que l'actual ha fet seves per millorar l'educació.