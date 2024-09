Sisena hora, val escolar i canvis demogràfics: els reptes del curs 2024-2025

El curs escolar arrencarà la setmana vinent amb 1,6 milions d’alumnes a Catalunya. Mentre creixen els matriculats a batxillerat i formació professional, cauen els d’infantil, primària i secundària. Alhora, s’incrementa la plantilla docent amb un miler més de professionals, superant els 82.000 mestres.

També es redueix la temporalitat entre els professors, que cau per sota del 6% gràcies a l’estabilització de 18.000 treballadors. Pel que fa als alumnes, enguany hi ha 10.000 més a batxillerat i 3.000 més a FP, però es manté la tendència a la baixa a l’educació obligatòria. La disminució de la natalitat fa que hi hagi uns 2.000 alumnes menys al primer cicle d’infantil.

En la presentació del curs 2024-2025, la consellera d’Educació, Esther Niubó, ha assegurat que aquests canvis demogràfics estan eixamplant encara més les diferències entre comarques. "Això ja passa en aquests moments, però segurament passarà més en els propers anys, que tindrem aquesta convivència d'aules cada cop més buidesen alguns punts del territori i, per tant, amb ràtios més baixes, mentre que en altres entorns tindrem ràtios més elevades del que voldríem", ha admès. Niubò, però, creu que no es pot dir que les aules estiguin "massificades".

Cal tenir en compte que també hi ha l’anomenada matrícula viva. Això vol dir que, en qualsevol moment del curs, poden matricular-se nous alumnes, normalment migrants acabats d’arribar. És per això que el Departament també ha reforçat les aules d’acollida per millorar la integració d’aquests infants.

Precisament, l’atenció a l’alumnat vulnerable serà un dels grans reptes del curs i, en general, de la legislatura. Però també caldrà abordar la millora dels resultats acadèmics, després d’un curs marcat per la patacada dels alumnes catalans a l’informe PISA. De moment, la nova conselleria s’ha mostrat conservadora i ha mantingut força intacta l’herència rebuda. Això sí, hi ha debats que haurà d’entomar tard o d’hora.

Sisena hora

Un d’aquests elefants a l’habitació és la recuperació de la sisena hora a l’escola pública per equiparar l’horari amb la concertada. Aquesta mesura, que polaritza la comunitat educativa, forma part de l’acord d’investidura entre el PSC i els comuns. I recordem que ahir el president Salvador Illa va insistir que compliria tots els acords. Tot i això, no sembla que la consellera Niubó hi estigui tan convençuda. Aquest matí ha dit que ja ha parlat amb la líder dels comuns, Jéssica Albiach, sobre aquesta qüestió, però ha deixat clar que primer caldrà debatre amb tots els actors implicats. Remarca que el seu departament no pretén “imposar” res i assegura que qualsevol decisió en aquest sentit haurà de ser “consensuada”.

Val escolar

Una altra mesura que ha generat polèmica darrerament ha estat el val escolar, l’ajuda a les famílies per comprar material. Des de la comunitat educativa s’ha criticat que es plantegés com a mesura universal, en comptes de fer-la proporcional als ingressos i la realitat de cada llar. I ara la Sindicatura de Comptes ha picat el crostó als responsables, recordant que no es va presentar un informe sobre el seu impacte econòmic i social. En una resolució emesa aquest dijous, l'ens conclou que no es pot acreditar que es fes un diagnòstic previ de la situació ni s’avaluessin alternatives.

La consellera Niubó s’ha compromès a analitzar aquest informe de la Sindicatura i s’ha mostrat oberta a revisar el val escolar de cara al curs vinent. El seu objectiu, diu, és facilitar la gestió d’aquest ajut des dels centres i reforçar que arribi sobretot als alumnes més vulnerables. Segons la responsable d’Educació, fins ara, s’han activat gairebé tres de cada quatre vals escolars, és a dir, més del 73%. La previsió, diu, és que se superi el milió de vals utilitzats.

Beques menjador

També està d’actualitat la qüestió del menjador escolar. Tal com alertava aquest dijous l’ONG Educo, les beques menjador només arriben al 15% de famílies catalanes. La consellera creu que un dels reptes a llarg termini ha de ser la gratuïtat total del menjador en aquells centres de més alta complexitat, és a dir, amb més alumnes en risc de pobresa i exclusió social.

Ara bé, ha destacat que ja hi ha molts d’aquests centres on més del 90% de l’alumnat rep algun ajut en aquest sentit. Sigui com sigui, té coll avall que cal garantir l’àpat saludable del migdia a tots els infants que no tenen aquesta opció a casa seva. En aquest punt, com en tota la resta, Niubó ha insistit que fa tot just un mes que és al càrrec i ha reconegut que encara no ha tingut prou temps de posar fil a l’agulla.