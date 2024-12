La gent gran és el sector de la societat que més pateixen estafes virtual

El tema d'aquesta setmana té com protagonista les estafes virtuals que pateixen la gent gran, sobre el qual el David Tirado ha fet un reportatge tractant el tema des de diversos punts de vista. Hem pogut parlar amb Josep Carné, president de la FATEC; David Romera, sergent de la policia virtual dels Mossos d'Esquadra; i amb l'advocat d'una víctima real de ciberestafa.

Segons un informe publicat pel Ministeri d’Interior l’any 2022, es va confirmar la tendència ascendent dels ciberdelictes, i van duplicar-se aquest tipus de estafes arribant fins al 15%. El cas més comú d’aquestes ciberestafes és el phising, que consisteix en que els delinqüents es fan passar per grans companyies, empreses, o fins i tot persones, amb la intenció de obtenir diners o informació a les víctimes.

La gent gran, els grans damnificats

Els estafadors ataquen a grups de persones molt concrets, la gent gran. Segons el Josep Carné, president de la FATEC, "és una realitat, ja que són persones molt expertes en tecnologia, que ataquen d'altres que no ho són tant". "Ara amb una gravació de la teva veu, poden fer-se passar per tu, i d'aquesta forma intentar estafar a un familiar o una persona propera a tú", explica Carné. El principal problema quan t'estafen, no és tant els diners que pots arribar a perder, sinó que els estafadors obtenen totes les teves dades. "Vers això podem fer poca cosa, el banc ens diu que som nosaltres mateixos els que hem cedit voluntàriament les nostres dades", afegeix.

D'altra banda, el David Romera, sergen de la policia virtual, va estar la setmana passada a La Ciutat explicant el Pla de Nadal, i que es centrava en prevenir les estafes virtuals "perquè és una época que les compres per internet augmenten considerablement". "Hem d'intentar no clickar a qualsevol enllaç, i no donar les teves dades a ningú que sigui de confiança", va explicar Romera.

45.997 euros estafats

Finalment, l'advocat d'una víctima real ha explicat el cas de la seva client. "Va veure un anunci a Facebook que la convidava a invertir a 250 euros, ho va fer perquè li donava confiança, i ràpidament la van trucar els estafadors per demanar-li més diners", explica. D'aquesta forma, en qüestió de mesos li han estafat un total de 45.997 euros, " i fins i tot a dia d'avui encara l'estan trucant.

D’aquesta forma queden clares varies coses: en primer lloc que no ens podem fiar del que veiem a internet i no em de clickar en segons quins enllaços, independentment de la edat que tinguem. També que els estafadors busquen atacar directament a la gent gran, gent que està més aïllada de les noves tecnologies. Com deia el Josep Carné, són accions de gent molt experta dirigides a gent poc experta.