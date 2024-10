La gent gran omple la plaça Sant Jaume per reivindicar un "envelliment digne"

Centenars de persones han omplert aquest dimarts la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar un "envelliment digne". En el Dia Internacional de la Gent Gran, aquest col·lectiu ha alçat la veu contra la invisibilitat i el menyspreu que asseguren que pateixen. Recorden a la resta de generacions que aquesta lluita tard o d’hora serà també la seva.

L’envelliment accelerat de la població cada cop fa més ample el col·lectiu de gent gran. De fet, un de cada quatre habitants de Catalunya té més de 60 anys. Tot i la imatge tòpica de la jubilació com una etapa inactiva, avui centenars de manifestants han demostrat que la realitat és una altra.

"Hem vingut per reivindicar la dignitat de les persones grans i el nostre dret a ser acompanyades i ateses", deia als micròfons d'Onda Cero una de les assistents, mentre que la seva companya afegia que "la gent gran està molt sola" i que cal "integrar-la més". "No funciona l'atenció primària, tenim molta gent amb pensions molt baixes, sobretot les vídues, que estan cobrant molt poc", apuntava un manifestant. "Les persones grans no som trastos, ni obstacles, ni problemes: som solucions", sentenciava un altre.

[[H3:Assistents il·lustres]]

Entre el públic de l’acte unitari hi havia no només càrrecs institucionals, sinó també rostres coneguts, com Joan Manuel Serrat. També la periodista Rosa Maria Calaf, que ha estat l’encarregada de llegir el manifest. Ella es reivindica orgullosament com una dona vella, diu, i considera que, després de moltes lluites socials al llarg de la seva vida, ara li toca combatre l’edatisme. "Hi ha hagut molts -ismes a la meva vida: el racisme, el colonialisme, el feminisme... I, en aquests moments, hi ha l'edatisme", ha resumit.

Calaf remarca que la gent gran encara té molt a oferir a la societat, i que el més intel·ligent que poden fer els joves és sumar esforços amb ells. Una opinió compartida per Josep Carné, president de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC). "Sovint ens veuen com a persones passives, febles, fràgils, deprimides, confoses... I en realitat som alguna cosa més, encara tenim moltes ganes d'aportar coses a la societat, a la família a la comunitat, i aquest és el gran repte que tenim", ha dit en una entrevista a La Ciutat d’Onda Cero. Precisament, l'acte ha estat organitzat per FATEC, juntament amb UGT, CCOO i la Fundació Firagran.