La Generalitat vol regular les llicències de pisos turístics

La Generalitat presentava ahir un projecte de llei que ha de ser aprovat al Parlament i que regularà l'excés de llicències de pis turístic a Catalunya. Si la llei tira endavant, el propietari de la llicència deixarà de tenir-ne de manera permanent en cas que no pugui aconseguir una llicència d'urbanisme en un termini de cinc anys. La llei afectarà un total de 262 municipis de Catalunya, i els Ajuntaments seràn els que tinguin la darrera paraula a l'hora de marcar el límit de pisos turístics per cada 100 habitants, que no podrà ser superior a 10. Des d'APARTUR, l'associació d'apartaments turístics, la veuen com una llei populista i creuen que no servirà per regular el preu del lloguer a Barcelona, la ciutat on els preus estan més disparats. A la Ciutat hem comptat amb el seu director, l'Enrique Alcántara.