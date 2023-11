La Generalitat impulsa una 'xarxa lila' per prevenir les violències masclistes

Les violències masclistes segueixen, malauradament, ben presents avui dia, i la Generalitat de Catalunya ha decidit endegar una campanya per prevenir-les. El govern català ha impulsat una 'xarxa lila', que s'estendrà per tot el territori i que pretén prevenir aquestes violències masclistes. Aquesta xarxa compta amb més de 200 accions que previndràn aquest tipus de violència mitjançant molts sectors de la societat. El transport públic comptarà amb un botó lila que connectarà directament amb el telèfon d'atenció a les violències masclistes, el 900.900.120. També es faràn inspeccions veinals per les zones més conflictives de cada barri per identificar possibles zones de risc i es formarà tots els sectors que sigui possible (transport públic, centres comercials, veïns...) per fer pedagogia de com hem d'actuar si presenciem una agressió masclista.