D'aquí a uns dies començarà oficialmen l'estiu, però ja hi ha persones que s'estan cruspint gelats des de fa setmanes per culpa de les altes temperatures. Però no tothom el consumeix de la mateixa manera. Hi ha finolis que decideixen no embrutar-se i menjar-se'l en terrina. Altres, se'l prenen amb totes les conseqüències i llepen un con (altrament conegut com a 'cucurutxo') fins l'extenuació. N'hem debatut al programa i hem escoltat l'audiència del programa.