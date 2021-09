En els minuts d’Angelini Pharma Espanya conversem sobre “El Futur de la salut mental” amb Olga Insua, Directora General d'Angelini Pharma Espanya i el Dr. Eduard Vieta, Cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Abordem, entre d'altres, aquests punts: Com ha canviat el Covid-19 la forma en què entenem la salut mental, com serà el futur de la salut mental a Espanya, l'atenció de les necessitats del pacient de salut mental, més enllà del control dels símptomes, atenció a col·lectius vulnerables (com a dones, nens i adolescents), la salut mental com a inversió i la presentació a Madrid del llibre blanc sobre “Present i futur de la salut mental a Espanya”, patrocinat per Angelini i en el qual participa el Dr. Eduard Vieta. Què es pretén amb el llibre blanc ?, Per què Angelini dóna suport a aquest tipus de iniciatives?, Per què és rellevant el llibre blanc en aquest moment?