La Fundació Pere Tarrés ajuda els infants i adolescents més vulnerables

A través del lleure, la Fundació Pere Tarrés vol evitar que els infants es quedin a casa quan no és període lectiu. Per això, prepara activitats i sortides per mantenir els més petits de casa ocupats. En aquests mesos tampoc hi ha menjador escolar i, per tant, l'alimentació també trontolla en molts casos. Així doncs, l'entitat s'encarrega de solucionar aquesta alimentació amb un àpat al dia.

Sortides en la natura i convivència

Les colònies de la Fundació Pere Tarrés tenen excursions i activitats de tot tipus. Les famílies busquen poder cobrir les necessitats bàsiques i el casal ofereix aquesta tranquil·litat. Els infants estan supervisats per un equip de monitors i monitores que omplen les jornades d'estiu fins que no torna a començar l'escola.