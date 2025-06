La Fundació Arrels enquesta 676 persones sense sostre per copsar la situació a Barcelona

El nombre de persones sense llar a la ciutat de Barcelona creix any rere any. Actualment, es calcula que la xifra supera les 1.500 persones, i és per això que Arrels Fundació realitza enquestes anuals per tal de copsar les principals mancances i necessitats de les persones que, de primera mà, viuen al carrer.

Bon balanç de l'enquesta d'enguany

Després de posar sobre la taula els primers resultats i a l’espera d’extreure’n conclusions, el balanç del treball de camp fet enguany és molt positiu, sobretot pel nombre de voluntaris participants (271) i pel nombre d’enquestes fetes (676), que, segons la directora, “suposen una mostra molt representativa”. Les enquestes contenen una cinquantena de preguntes i abasten el major nombre d’àmbits possibles, com l’acompanyament que reben les persones sense llar, l’assistència sanitària que se'ls facilita o l’existència d’alguna possible situació de violència.

Facilitar locals o espais, una possible solució

Des de fa temps, Arrels Fundació proposa que ajuntaments i institucions posin a l’abast de les persones sense llar locals o espais a cobert per tal que es puguin refugiar de la climatologia. Sobretot, des d’Arrels, es posa èmfasi a adaptar els recursos que es posen a disposició de les persones sense sostre per satisfer les seves necessitats encara que no sigui immediatament