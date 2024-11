La 'foto reial' de Letizia acapara les portades

Aquesta setmana les revistes del cor ens han ofert protagonistes molt variats: Els titulars 'sui generis' de Terelu Campos, el naixement de la filla d'Anabel Pantoja, el dramàtic relat de maltractaments narrats per Isa Pantoja, la 'cara nova' de Bárbara Rey, la separació momentània de Carlo Constanzia i Alejandra Rubio, la guerra oberta entre 'EL Hormiguero' i 'La Revuelta', el trist comunicat de Belén Rodríguez on anuncia que té càncer, el posat de la família Thyssen o l'assalt al castell de Guillermo i Kate. Però la que s'ha emportat el gran protagonista és, com no podia ser d'una altra manera, la reina Letizia. I és que l'elegància del vestit que lluía la reina en les fotografies que s'ha fet la família Reial a càrrec d'Annie Leibowitz no ha deixat indiferent ningú. Criticada per uns i lloada per d'altres, la reina ha lluït elegància i bellesa en unes imatges que també han deixat comentaris de tot tipus.