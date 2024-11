La flora a Catalunya viu una situació anòmala: Què està passant i per què?

L'escalfament global també provoca un gran impacte, com ens podiem imaginar, tant en la flora com la fauna. En el cas de la flora, l'observatori ciutadà Ritme Natura del CREAF (Centre de Recerca Econloiga i Aplicacions Forestals) ha detectat que entre juliol del 2023 i juny del 2024 a Catalunya 214 especies de plantes han florit quan no tocava. L'estudi s'ha fet amb el suport del Meteocat. Aquesta tardor la tendència s'ha mantingut i des de mitjans de setembre s'han detectat gairebé 60 especies traient flor quan no tocava. En alguns arbres fruiters hi ha hagut segones floracions. D'aquesta situació n'hem parlat amb Gerard Gaya, biòleg ambiental i responsable de comunicació de Ritme Natura.

Una situació anòmala

Gerard Gaya ha confirmat que, a través d'aquest estudi "s'ha detectat en més de 200 espècies aquest darrer any i ara la tardor que no hi ha tantes plantes que haurien de florir i ho fan. És una causa multifactorial, però sí que l'escalfament global, la sequera i les condicions anòmales és el que pensem que ha provocat tot això, encara ho estem acabant d'estudiar". Gaya hi veu dues conseqüències clares: "La despesa energètica d'aquestes plantes que floreixen quan no toca, si per exemple ara venen gelades no seràn viables i no faran fruits, i a l'època on haurien de fer flors tindran menys energia, per tant faran menys fruits. També els desacoblaments fenològics que es poden produïr en les flors i els polinitzadors, perque aquests estan en certes epoques de l'any, si no hi ha tanta flor no la trobaràn".

Diferent impacte segons la zona

Aquest estudi desvela que la situació és especialment notable a comarques com el Baix Empordà, el Montsià i el Tarragonès. Gaya suposa que "pot estar relacionat amb la recuperació de les precipitacions en el darrer any. Venim de sequera severa, i pensem que en aquestes comarques hi ha relació amb la pluja intensa, el que pot haver activat una floració que estava en reserva".

La implicació ciutadana, clau

Aquest estudi que ha impulsat Ritme Natura necessita de la implicació ciutadana: "Per poder estudiar millor sempre diem que qualsevol persona pot contribuïr fent ciutadania, gent de molts perfils diferents. El que necessitem és que la gent s'impliqui a través de l'aplicació 'iNaturalist', enviant fotos d'aquestes floracions fora d'època. S'han vist ametllers florint ara quan hauria de ser al gener. Segurament puguin tornar a florir perquè son floracions minses, potser han tret poques flors però al final no deixa de ser energia que l'arbre ha gastat i li jugara en contra mes endavant", explica Gaya. Precisament per potenciar aquesta implicació ciutadana l'entitat ha creat l'aplicació 'FenoRural "un nou projecte que té l'objectiu d'intentar arribar a aquestes zones de Catalunya on no tenim tants voluntaris. Als darrers projectes hem tingut incidència a la zona metrpolitana de Barcelona però ara volem ampliar el radi i intentar fer arribar el coneixement d'aquests projectes per implicar la ciutadania".

Sobre si creu que aquesta situació serà més habitual d'aquí en endavant, Gaya creu que "sent tant vinculat als canvis de temperatura i fenòmens extrems com el canvi climàtic preveiem que pot anar a més. En el darrer any hi ha hagut un augment d'espècies en aquesta situació, això no vol dir que sigui pitjor cada any però preveiem que la tendència sí que serà que aquesta situació sigui més habitual".