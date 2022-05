Fichar a Lewandowski

Sin embargo se hace difícil vender al aficionado que vas a pagar entre 35 y 40 millones de euros por un traspaso, si este es el precio final a convenir con los bávaros, cuando dejaste ir el pasado verano con la carta de libertad al jugador más importante en toda la historia del club como es Leo Messi.

Eso tendrá que explicar muy claramente la junta directiva del Barcelona si finalmente, como parece, optan por tratar de contratar al centro delantero. Las circunstancias han cambiado, y el Barcelona necesita reforzar el equipo para mantenerse en la élite y competir con los otros directos adversarios para los títulos que están dando pasos importantes hacia adelante y consiguiendo futbolistas de un potencial significativo. No, es evidente que el Barcelona no puede pararse. Que tampoco hay tantos jugadores en el mercado a los que pueda tener acceso y ,desde luego, muy pocos por no decir casi ninguno, del nivel exhibido por Robert Lewandowski en la última década. No olvidemos que hace solo dos años ganó el Balón de oro y que este año ha firmado más de 40 goles, siendo uno de los máximos artilleros del fútbol europeo. Incluso me atrevería decir que la edad no debe ser un impedimento, porque precisamente la edad le permite al Barcelona tratar de acceder a un futbolista que, en otras condiciones, con contrato en vigor y en un club no vendedor como el Bayer de Munich, habría sido inalcanzable.

Además la referencia en cuanto edad podría ser la de Karim Benzema.

El delantero francés vive sus momentos más dulces en el equipo blanco y es coetáneo de Lewandowski de tal manera que ha demostrado que a esa edad se puede rendir considerablemente.

También da la sensación de que Lewandowski se ha cuidado lo suficiente como para tener todavía mucho fútbol en sus botas.

Bien arropado en el Barcelona, bien asistido por los Pedri, Busquets y compañía Lewandowski puede hacer tantos o más goles de los que ha hecho en el equipo alemán. Para el actual Barcelona puede ser una alternativa muy interesante y, durante un par de años, cubrir la transición hasta un Barcelona de más futuro, eso si, cobrándose de por medio la no renovación de Leo Messi que alguien tendrá que volver a explicar.