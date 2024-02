El fichaje de Mbappé por el Madrid

Parece que el culebrón toca su fin y que a la tercera va la vencida. Todo apunta a que finalmente la gran estrella del fútbol francés recalará en el Real Madrid este próximo verano. Después de dos negaciones y dos intentos fallidos el jugador del PSG parece decidido apostar por el conjunto blanco, viendo que su trayectoria estaba languideciendo en el fútbol francés, con el que, salvo milagro esta temporada tampoco conseguirá la que seria su primera liga de campeones. Sería una sorpresa monumental que Mbappé no firmara por el Real Madrid. Ya hay una euforia desmedida en el equipo Blanco, por la posible contratación de uno de los jugadores más diferenciales que existen en el fútbol moderno a un nivel al que solo llegarían jugadores como el gigante noruego del Mánchester City, Haaland. De confirmarse, lo que es un secreto a voces, en Madrid, indiscutiblemente, daría un importante golpe de efecto sobre la mesa y potenciaría su plantilla con un jugador que aún no ha cumplido 26 años, en plena madurez futbolística y capaz de marcar las diferencias durante mucho tiempo. El fútbol no es matemática pero tiene cierta parte de lógica y si el talento es lo más importante, el Real Madrid aunaría al ya de por sí importante talento de la actual plantilla uno de los mayores jugadores del mundo de esta década. El panorama no puede ser más halagüeño para el conjunto de Florentino Pérez, que además adquiere a un futbolista de un enorme impacto mediático tanto en lo publicitario como en lo económico que relanzaría el nombre de las dos marcas, la del futbolista y la del club.

También evidentemente potenciaría nuestra liga, aunque existe el riesgo de generar un importante desequilibrio, si el Barcelona no es capaz de reaccionar a tiempo y tratar de contrarrestar este importante movimiento. Son por tanto momentos muy delicados de cara al futuro deportivo del Barcelona, en los que no puede equivocarse y en los que debe hacer una apuesta segura para contrarrestar ese poderío económico tan diferencial que tiene ahora mismo el equipo de la capital de España con respecto al conjunto catalán. Acertar en los pocos fichajes que se puedan hacer, vender bien aquellos jugadores que sean prescindibles y a muy buen precio, arropar perfectamente a la cantera que cada vez tiene que tener un mayor protagonismo y a la que hay que mimar y por supuesto traer a un técnico de prestigio capaz de sacar el mayor rendimiento a la plantilla en momentos de dificultad. Deben juntarse casi todas estas circunstancias para que el Barcelona pueda tratar de neutralizar la diferencia con el Real Madrid y poder competir casi de tu a tu. No sería la primera vez que lo consiguiera, ya se regeneró en otros momentos, aunque en esta tesitura parece que la situación económica va a complicar muchísimo más la regeneración. Bonito y complicado, reto para el Barcelona más Real Madrid con Mbappé.