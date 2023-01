La Federació de Consumidors i Usuaris, CECU, considera que la posició del Consell de la Unió Europea respecte del Reglament d'Intel·ligència artificial no té garanties importants per als consumidors.

Es tracta d'una peça regulatòria vital per regular la IA i que pretén protegir les persones davant dels danys que podria causar aquesta tecnologia. Tot i això, els governs nacionals no han abordat qüestions essencials, com la utilització de sistemes de reconeixement facial per part d'empreses privades en llocs d'accés públic, així com també han suavitzat disposicions importants sobre quins sistemes d'IA es classificarien com de “alt risc”. D'aquesta manera, les persones consumidores corren el risc de no estar prou protegides, mentre que els Estats Membres no han introduït drets bàsics davant les decisions automatitzades o la interacció amb sistemes d'IA. Carles Aguilar parla amb Anabel Arias, experta de l'Àrea de Drets Digitals de la CECU.