Familiars, companys de professió, polítics i fans s'acomiaden del dibuixant Francisco Ibáñez

Barcelona avui s’ha acomiadat del dibuixant Francisco Ibáñez, en una cerimònia que ha tingut lloc al tanatori Sancho de Ávila de la capital catalana. Centenars de persones s’han apropat per acomiadar el pare de persones com el Botones Sacarino o Pepe Gotera.

Aquest migdia, pocs minuts després de les 12:30h, Barcelona s’ha acomiadat del pare de Mortadelo i Filemón, Francisco Ibáñez. El mon del còmic ha pogut acomiadar-me per última vegada d’un dels grans autors i dibuixants dins del sector.

Cerimònia religiosa

Una cerimònia religiosa oberta a la ciutat i on s’han pogut veure personalitats destacades com la consellera de cultura Natàlia Garriga, l’exalcaldesa de Barcelona Ada Colau i el ministre de cultura i esports, Miquel Iceta. Iceta ha destacat la figura d’Ibañez com una de les personalitats que més ha visibilitzat el còmic.

Al llarg del matí també s’han pogut veure ciutadans, tant grans com infants, que han vingut a dir adéu a l’autor de moltes històries que han marcat generacions. També han aparegut professionals del sector, que no s’han volgut perdre l’ocasió d’acomiadar-se d'Ibáñez. Per exemple, hi ha assistit en Juan Luís Martín, dibuixant de El Jueves, qui ha destacat que ha estat un gran mestre per a moltes generacions de dibuixants.

Reconegut internacionalment

Francisco Ibañez va morir aquest dissabte als 78 anys d’edat a Barcelona, la seva ciutat natal. Aficionat als còmics i el dibuix des de molt jove, Ibañez compta amb més de 100 milions d’albums venuts, la cual cosa el situa com l’humorista gràfic espanyol més reconegut.