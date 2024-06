Eurecat, la compañía que quiere reinventar la reutilización de recursos

Hoy en día es muy habitual leer o escuchar sobre el futuro poco esperanzador de ciertas materias primas que son habituales en la sociedad. Una de ellas es el agua, que sin duda ha sido una de las grandes protagonistas en ciertas zonas de España, entre ellas Catalunya. Allí, la sequía ha azotado los campos, provocando la declaración del estado de emergencia y limitando el consumo de agua en el campo, lo que repercute en los agricultores. Pero hay empresas que exprimen su creatividad para que la sequía o la escasez de recursos no tenga un impacto tan grande.

iRain

Es el caso de Eurecat, empresa que proporciona sistemas innovadores o avances tecnológicos a las empresas que lo requieran. En la central de Lleida de esta compañía catalana se está trabajando en un sistema que permita reutilizar el agua y además utilizarla de la manera más eficiente. Se trata de iRain, que según ha contado el director del área de Agua, Aire y Suelo de Eurecat, Xavier Martinez, a 'La Ciutat', "es un proyecto donde lo que queremos es desarrollar nuevas tecnologías, primero para regenerar y garantizar la calidad del agua regenerada y utilizarla en agricultura. Y segundo con la finalidad de conocer con precisión el estado del cultivo y del suelo para abonar y regar en el momento preciso cuando lo necesite el campo, todo con el objetivo de no malbaratar agua y tener agua de calidad".

Para Martínez, iRain es una doble victoria porque "se trata de unir el mundo de la reutilización del agua y el del desarrollo de estrategias de agricultura de precisión, aplicar estos recursos de la forma más precisa posible". El gran punto a favor de este iRain, según Martínez, es que "al usar agua regenerada estamos usando un recurso que antes no se reutilizaba, especialmente en las zonas costeras. Es decir, no producimos gasto en un recurso que se puede destinar a otras finalidades como el agua de boca, que a su vez no puede ser nunca agua reutilizada". Martínez destaca en todo momento que "iRain será especialmente efectivo en agricultura extensiva potente, con mucho gasto de agua y con extensiones grandes. Estamos en la fase inicial, hace un año que hemos empezado a trabajar, y realmente se han hecho avances en cuanto a implementación, pero ahora nos centramos en poner todo el plan en marcha".

Además, aparte de reutilizarla, el agua también nos puede dar nutrientes que pueden ser usados en el campo, tal y como explica Xavi Martínez: "Queremos tecnologías con las que podamos eliminar toxinas del agua y extraer nutrientes". Y es que, tal y como confirma el director del área de Agua, Aire y Suelo de Eurecat, "aparte de reutilizar el agua podemos extraer sus nutrientes, que serán útiles para abonar el campo. Estos nutrientes pueden salir, por ejemplo, de los restos fecales no de los animales sino de las personas. Ese agua, cuando se recoge, si se utiliza una tecnología especialmente precisa en cuanto a selección de materiales, se pueden extraer de manera eficiente estos nutrientes que van muy bien para hacer abono para el campo. Por eso necesitamos que la tecnología sea especialmente precisa".

Materias primas estratégicas

Además de este proyecto iRain de Eurecat Lleida, la central de Manresa también ha impulsado iniciativas para reutilizar recursos, como pueden ser las materias primas estratégicas. Según nos ha contado Xavier Martínez, "son esas que Europa considera estratégicas porque ayudan al crecimiento económico de un país o un continente, como pueden ser el fósforo, el magnesio o el litio. Lo que se busca con estas iniciativas es buscar nuevas fuentes y reutilizar, por ejemplo, las que contienen aparatos electrónicos u objetos que usamos en el día a día". Uno de los grandes valores de esta iniciativa es que "se dejará de depender de terceros países para adquirir estos materiales a cambio de grandes costos".

Eso sí, la empresa no es nada fácil "porque es muy complicado extraer los materiales de estos objetos, por ejemplo un móvil. Ahí también se necesita tecnología muy precisa porque estos elementos tienen una presencia tan reducida en estos objetos que hay que hilar muy fino para que lo que se extraiga sea de calidad y no tenga impurezas".