Eugenia Negredo: “Una persona amb VIH tractada no és contagiosa”

La Sida és una malaltia crònica pendent de trobar una cura total. Però no per a tothom, i és que fa poques setmanes es va donar a conèixer el cas d’una pacient Argentina que superar la malaltia sense intervenció mèdica. Tot i aquestes notícies, el camí de trobar la cura final és el que segueix Eugenia Negredo, Investigadora de la Fundació Lluita contra la Sida i les malalties infeccioses, amb qui hem repassat els principals reptes als que s’enfronten, quines són les següents passades que es faran en el camp mèdic per millorar la qualitat de la vida dels pacients i l’estigma que envolta una malaltia com la Sida.