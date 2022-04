Estrenes de la setmana comentades per Pablo Mérida

Aquesta setmana amb Pablo Mérida no només hem comentat el rànquing de pel·lícules més vistes de la setmana anterior i les estrenes de la setmana, entre les que destaca "Morbius", Sonic 2" i "Canallas", sinó que també analitzem com va anar la cerimònia dels Oscars, eclipsada totalment per l'incident de Will Smith que va ocultar els possibles encerts i moments més emotius.

En l'època de les xarxes socials i els meme, les anècdotes acaban agafant molt protagonisme i això segurament va en contra de la cerimònia.

Tindrà força a sales "coda" ara que en va guanyar el premi a millor pel·lícula, es veurà més plataformes?

Ens ho explica Pablo Mérida al Nits de ràdio, amb David Cervelló.